СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Краснодар и Невинномысск
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Следственный комитет РФ официально возбудил уголовное дело по факту массированной атаки беспилотников на Краснодар и Невинномысск. Ведомство квалифицировало действия вооруженных формирований Украины как террористический акт (ст. 205 УК РФ).
По данным СК, удары были направлены на объекты гражданской логистической инфраструктуры. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила, что в результате атак есть пострадавшие среди мирного населения.
На данный момент на местах происшествий в обоих регионах работают следственные группы. Специалисты проводят комплекс мероприятий по сбору доказательной базы, фиксации повреждений и установлению всех обстоятельств случившегося.
Напомним, в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. За медицинской помощью обратились пять человек. На данный момент логистический центр в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Также ВСУ атаковали Кубань, погиб один человек.
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