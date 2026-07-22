СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Краснодар и Невинномысск

Следственный комитет РФ официально возбудил уголовное дело по факту массированной атаки беспилотников на Краснодар и Невинномысск. Ведомство квалифицировало действия вооруженных формирований Украины как террористический акт (ст. 205 УК РФ).

По данным СК, удары были направлены на объекты гражданской логистической инфраструктуры. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила, что в результате атак есть пострадавшие среди мирного населения.

На данный момент на местах происшествий в обоих регионах работают следственные группы. Специалисты проводят комплекс мероприятий по сбору доказательной базы, фиксации повреждений и установлению всех обстоятельств случившегося.