Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о России как об экзистенциальной угрозе для Европы. Дипломат дала короткий совет, сообщает «РИА Новости».

«Хорошая новость в том, что фобии лечатся», — сказала Захарова.

В Кремле такие сообщения уже называли свежей порцией страшилок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 июля подчеркнул, что цель этих вбросов — продолжать промывание мозгов и готовить население к дальнейшей милитаризации.

Ранее глава движения «Другая Украина» и бывший руководитель запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал Каллас «тупой курицей» из-за её ярой русофобии. Политик отметил, что средства, поступающие киевскому режиму из Европы, оплачены человеческими жизнями. По словам Медведчука, если Запад вовремя не одумается, беда придёт и на его территорию.