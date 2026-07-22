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Регион
22 июля, 15:49

«Фобии лечатся»: Захарова жёстко ответила на слова Каллас об «угрозе» России

Захарова ответила Каллас на слова об угрозе РФ, напомнив, что фобии лечатся

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о России как об экзистенциальной угрозе для Европы. Дипломат дала короткий совет, сообщает «РИА Новости».

«Хорошая новость в том, что фобии лечатся», — сказала Захарова.

В Кремле такие сообщения уже называли свежей порцией страшилок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 июля подчеркнул, что цель этих вбросов — продолжать промывание мозгов и готовить население к дальнейшей милитаризации.

Такер Карлсон назвал тупой главу евродипломатии Каллас
Такер Карлсон назвал тупой главу евродипломатии Каллас

Ранее глава движения «Другая Украина» и бывший руководитель запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал Каллас «тупой курицей» из-за её ярой русофобии. Политик отметил, что средства, поступающие киевскому режиму из Европы, оплачены человеческими жизнями. По словам Медведчука, если Запад вовремя не одумается, беда придёт и на его территорию.

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Никита Никонов
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