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22 июля, 16:12

Жена Виктора Орбана оказалась нянькой премьера Венгрии Мадьяра

Премьер Венгрии Мадьяр рассказал, что его нянчила жена Орбана Анико Леваи

Обложка © ТАСС / ROBERT HEGEDUS / ЕРА, Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / ROBERT HEGEDUS / ЕРА, Александр Рюмин

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что в младенчестве его укачивала Анико Леваи — супруга бывшего главы правительства Виктора Орбана. Необычную семейную историю политик вспомнил во время прогулки по Будапешту, сообщает Index.

«Она [Анико Леваи] как-то раз мне сказала, что с очень немногими людьми общается на «ты», но со мной так, потому что во время работы адвокатом часто качала меня на коленях, когда мой отец был занят», — сказал Мадьяр.

По словам 45-летнего Мадьяра, Леваи работала там стажёром. Когда отец будущего политика был занят, молодой сотруднице приходилось присматривать за его маленьким сыном.

Анико Леваи — 62-летняя венгерская юристка, супруга бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. Она родилась 15 августа 1963 года в Сольноке, окончила юридический факультет Будапештского университета имени Лоранда Этвёша.

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Петер Мадьяр официально возглавил правительство Венгрии 9 мая 2026 года. Лидер партии «Тиса» сменил Виктора Орбана после победы оппозиции на парламентских выборах.

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Полина Никифорова
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