Графа Петра Шереметева госпитализировали после обморока в ресторане в Москве

Графа Петра Шереметева госпитализировали после того, как он потерял сознание в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, 93-летнему Петру Петровичу стало плохо во время посещения заведения на улице Волхонка. После обморока ему вызвали скорую помощь, и мужчину доставили в больницу.

Пётр Шереметев известен как архитектор, меценат и российско-французский общественный деятель. Много лет он возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже. Кроме того, граф занимался сохранением отечественной культуры за рубежом и поддерживал связи между русской эмиграцией и исторической родиной.

Ранее 94-летний Пётр Шереметев окончательно вернулся в Россию после многих лет жизни за границей. Граф выполнил обещание, данное отцу, — провести остаток жизни на земле предков.