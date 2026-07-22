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22 июля, 16:41

Графа Петра Шереметева госпитализировали после обморока в ресторане в Москве

Обложка © ТАСС / Митя Алешковский

Обложка © ТАСС / Митя Алешковский

Графа Петра Шереметева госпитализировали после того, как он потерял сознание в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, 93-летнему Петру Петровичу стало плохо во время посещения заведения на улице Волхонка. После обморока ему вызвали скорую помощь, и мужчину доставили в больницу.

Пётр Шереметев известен как архитектор, меценат и российско-французский общественный деятель. Много лет он возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже. Кроме того, граф занимался сохранением отечественной культуры за рубежом и поддерживал связи между русской эмиграцией и исторической родиной.

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Ранее 94-летний Пётр Шереметев окончательно вернулся в Россию после многих лет жизни за границей. Граф выполнил обещание, данное отцу, — провести остаток жизни на земле предков.

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Полина Никифорова
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