«У меня не получилось»: Потерявший семью над Синаем бизнесмен уходит от жены на фоне неизлечимой болезни сына

Петербургский бизнесмен Олег Винник, чья семья трагически погибла в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, объявил о разводе с супругой Анной. О своём решении он рассказал подписчикам в личном блоге, подчеркнув, что этот шаг не был спонтанным.

«Наша история как мужа и жены закончилась. Принято решение развестись. Пожалуйста, не ищите причин и не ковыряйтесь в нас; у нас есть сын, и ради него наша история как родителей и сохранение человеческих отношений должна сохраниться. Это не кризис, а взвешенное решение взрослых людей, к которому привела череда непростых событий. Мне искренне жаль, что у меня не получилось», — отметил Винник.

Точные причины расставания мужчина раскрывать не стал, однако новость появилась на фоне информации о тяжёлом генетическом заболевании у их двухлетнего сына.

Напомним, в апреле у двухлетнего сына Олега Винника диагностировали редкое генетическое заболевание. По словам Анны, врачи долго не могли установить точный диагноз. После рождения у мальчика выявили первичную миопатию — патологию, характеризующуюся поражением мышечной ткани и встречающуюся лишь у 1 из 100 тысяч новорожденных. Мать мальчика пояснила, что заболевание не лечится и является особенностью сына, причём есть вероятность, что с возрастом симптомы будут заметны сильнее.