Мощный взрыв прогремел в порту города Ухань, один человек пропал

В порту Уханя произошёл взрыв на причале А101 во время швартовки контейнеровоза. Об этом 22 июля сообщила газета China Daily со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент случился ранним утром, в 5:30 по местному времени (00:30 мск). Судно с гибридной силовой установкой под названием «Ихан Минъюань» подходило к причалу Янлоу, когда в кормовой части раздался громкий хлопок, после чего на борту вспыхнул пожар.

Предварительно установлено, что семь грузовых контейнеров упали за борт. Один из членов экипажа пока не найден, его розыск продолжается. Состояние остальных моряков уточняется, на месте работают спасательные службы. Причины возгорания пока выясняются.

Ранее в Китае произошёл похожий инцидент в Гуанси, где взрыв унес жизни семи человек и ещё 17 получили травмы. Тогда власти исключили версию аварии на газопроводе и продолжают расследование причин происшествия.