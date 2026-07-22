Либертарианская партия России* объявила о приостановке деятельности

Либертарианская партия России* (ЛПР*) заявила о приостановке деятельности. Соответствующее уведомление появилось в официальных соцсетях объединения, которое Минюст в пятницу признал иноагентом.

В качестве главной причины названо исчерпание организационных и финансовых возможностей. Представители движения также отметили, что сейчас «не могут гарантировать безопасность своим сторонникам внутри страны».

При этом партийные активисты допустили вероятность возобновления работы в перспективе. Конкретные сроки возвращения к активности не уточняются.

Статус иностранного агента ЛПР*, основанная в 2008 году, получила 17 июля. По данным Минюста, основанием для включения в реестр послужили несколько пунктов: распространение недостоверных сведений о выборах в РФ, критика специальной военной операции и призывы к нарушению целостности государства. Дополнительным поводом стало наличие в составе участников граждан, ранее признанных иноагентами.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.