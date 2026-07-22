Ида Галич призналась, что завидует Ксении Собчак

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич откровенно рассказала о своей зависти к журналистке Ксении Собчак в шоу «Что о тебе думают?». Выпуск программы опубликован на платформе «VK Видео».

Галич призналась, что ей всегда приходилось прикладывать усилия, чтобы говорить уверенно, из-за особенностей речи и личных «дефектов».

«Я могу позавидовать тебе, потому что ты очень круто говоришь», — отметила Галич.

В ответ на это Собчак заявила, что ей тоже есть чему позавидовать — способности Иды Галич создавать смешные и увлекательные видео.

Ранее Life.ru рассказывал о свадьбе Иды Галич и её мужа Олега Ледвича в Северной Осетии. Торжество обошлось паре примерно в 50 миллионов рублей, не считая перелёта и гостиницы для гостей. На праздник пригласили около 180 человек, и для удобства всех организовали специальный чартер, названный «рейсом любви». Место для свадьбы выбрали не случайно — это родина матери Галич. Несмотря на проливной дождь в течение нескольких недель до события, в день свадьбы выглянуло солнце, а небольшая гроза лишь добавила романтики: гости сначала танцевали под дождём, а затем переместились в ресторан.