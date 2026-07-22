Восемь десятков украинских дронов упёрлись в стену российского ПВО при попытке атаки трёх регионов

Силы противовоздушной обороны за минувший день ликвидировали над российскими регионами 80 украинских дронов самолётного типа. Такие цифры привело Министерство обороны РФ 22 июля.

В военном ведомстве уточнили, что интенсивная работа дежурных средств ПВО велась в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехватывали и уничтожали над территориями Белгородской и Курской областей, над Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее Life.ru писал, что российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 242 украинских беспилотника самолётного типа. Массированная атака была отражена в период с 20:00 мск 21 июля до 8:00 мск 22 июля. География работы расчётов ПВО охватила 15 субъектов Российской Федерации. Воздушные цели поражались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом.