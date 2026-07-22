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Регион
22 июля, 17:23

Восемь десятков украинских дронов упёрлись в стену российского ПВО при попытке атаки трёх регионов

Минобороны РФ: За день 22 июля над регионами РФ сбили 80 украинских дронов

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Силы противовоздушной обороны за минувший день ликвидировали над российскими регионами 80 украинских дронов самолётного типа. Такие цифры привело Министерство обороны РФ 22 июля.

В военном ведомстве уточнили, что интенсивная работа дежурных средств ПВО велась в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехватывали и уничтожали над территориями Белгородской и Курской областей, над Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Ранее Life.ru писал, что российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 242 украинских беспилотника самолётного типа. Массированная атака была отражена в период с 20:00 мск 21 июля до 8:00 мск 22 июля. География работы расчётов ПВО охватила 15 субъектов Российской Федерации. Воздушные цели поражались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом.

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Юлия Сафиулина
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