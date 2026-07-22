Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 18:21

На форуме «Территория смыслов» обсудили воспитание в эпоху цифровых технологий

Обложка © территория-смыслов.рф

Обложка © территория-смыслов.рф

В Мастерской управления «Сенеж» в рамках форума «Территория смыслов» прошло толк-шоу «Воспитание. Мягкая сила». Эксперты обсудили, как медиаконтент и искусственный интеллект влияют на воспитание детей и подростков, какие риски несут цифровые сервисы, а также роль личности, ценностей и живого общения в эпоху технологий.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский представил совместное исследование ИРИ и Аналитического центра ВЦИОМ. Он отметил, что с 11 лет дети в основном самостоятельно решают, что смотреть, и умеют обходить как родительские ограничения, так и цифровые блокировки, такие как «Детский кабинет» или «Родительский контроль». По словам эксперта, это представляет вызов для платформ — необходимо совершенствовать систему рекомендаций для детей.

Гореславский выделил четыре модели медиапотребления:

  • Подконтрольные слушатели — цифровая жизнь полностью под контролем родителей.
  • Договороспособные пользователи — соблюдают установленные правила.
  • Активные переговорщики — обсуждают и торгуются за дополнительное экранное время.
  • Теневые адаптанты — формально соблюдают запреты, но находят способы смотреть запрещённый контент.

По его словам, эти модели отражают разные типы отношений между детьми и родителями, а ключевым фактором является уровень доверия, а не количество времени перед экраном.

Декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко предупредил о рисках использования ИИ и цифровых сервисов для психологической поддержки: имитация помощи может быть опасной, а распространение технологий требует ответственности и защиты от мошенников.

Семьи из 60 регионов России выиграли по 5 млн на конкурсе «Это у нас семейное»
Семьи из 60 регионов России выиграли по 5 млн на конкурсе «Это у нас семейное»

Ранее в Москве подвели итоги VII фестиваля-форума «Российская креативная неделя – 2026». Главное федеральное событие в сфере креативной экономики прошло 17 и 18 июля на площадке комплекса «Мечта» в Парке Горького, а его организатором выступил Единый центр креативной экономики.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar