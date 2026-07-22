На форуме «Территория смыслов» обсудили воспитание в эпоху цифровых технологий

В Мастерской управления «Сенеж» в рамках форума «Территория смыслов» прошло толк-шоу «Воспитание. Мягкая сила». Эксперты обсудили, как медиаконтент и искусственный интеллект влияют на воспитание детей и подростков, какие риски несут цифровые сервисы, а также роль личности, ценностей и живого общения в эпоху технологий.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский представил совместное исследование ИРИ и Аналитического центра ВЦИОМ. Он отметил, что с 11 лет дети в основном самостоятельно решают, что смотреть, и умеют обходить как родительские ограничения, так и цифровые блокировки, такие как «Детский кабинет» или «Родительский контроль». По словам эксперта, это представляет вызов для платформ — необходимо совершенствовать систему рекомендаций для детей.

Гореславский выделил четыре модели медиапотребления:

Подконтрольные слушатели — цифровая жизнь полностью под контролем родителей.

— цифровая жизнь полностью под контролем родителей. Договороспособные пользователи — соблюдают установленные правила.

— соблюдают установленные правила. Активные переговорщики — обсуждают и торгуются за дополнительное экранное время.

— обсуждают и торгуются за дополнительное экранное время. Теневые адаптанты — формально соблюдают запреты, но находят способы смотреть запрещённый контент.

По его словам, эти модели отражают разные типы отношений между детьми и родителями, а ключевым фактором является уровень доверия, а не количество времени перед экраном.

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