Число неработающих американцев достигло рекордных 105,8 млн

Число жителей США, которые не работают и не ищут работу, достигло исторического максимума. В июне в эту категорию вошли 105,8 миллиона человек, пишет New York Post.

Показатель оказался выше, чем во время финансового кризиса 2008 года и пандемии коронавируса. Только за месяц рабочую силу покинули ещё 832 тысячи граждан. При этом речь идёт не только о безработных. Статистика охватывает всех американцев старше 16 лет, которые не трудоустроены и не пытаются найти место, включая пенсионеров, студентов и людей с ограничениями по здоровью.

Почти половину этой группы составляют вышедшие на пенсию жители страны. Ещё миллионы граждан получают пособия по инвалидности или не ищут вакансии, поскольку разочаровались в перспективах трудоустройства.

Особую обеспокоенность экспертов вызывает сокращение занятости среди мужчин в возрасте от 25 до 54 лет. По данным издания, вне рынка труда находятся около семи миллионов представителей этой категории.

Доля американцев, участвующих в рабочей силе, в июне опустилась до 59%. В последний раз такой уровень фиксировали осенью 2021 года, когда экономика восстанавливалась после пандемии.

В России безработица, напротив, сохраняется на историческом минимуме — 2,2%. Для сравнения, в 2019 году, до пандемии, уровень безработицы находился на отметке 4,6%