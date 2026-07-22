«Единая Россия» защитила многодетную семью от выселения из квартиры в Омске

«Единая Россия» защитила многодетную семью из Омска. Наталья Романова и девять её детей оказались под угрозой выселения из муниципальной квартиры из-за несвоевременного предоставления документов, подтверждающих статус малоимущих.

По информации военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, вместо того чтобы напомнить женщине о необходимости сдать бумаги, чиновники приняли решение о выселении. Мэр Омска Сергей Шелест вмешался и оперативно урегулировал ситуацию — Наталья с детьми остались в квартире.

Поддубный отметил, что причина инцидента — безразличие отдельных чиновников, которые за буквой закона не видят человека. Наталья ранее была награждена региональной медалью «Материнская слава». При этом журналист подчеркнул, что Романовым всё ещё нужна помощь в получении собственного комфортабельного жилья: они снимают муниципальное уже около десяти лет и далеки от возможности заселиться в своё.

«Часто проблемы возникают из-за сомнительной моральной позиции, но общественная реакция может исправить ситуацию, как это произошло здесь», — подчеркнул Поддубный, поблагодарив мэра, прокуратуру и «Единую Россию» за своевременное вмешательство.

А ранее президент России Владимир Путин назвал безобразием случаи выселения родственников участников специальной военной операции из служебного и иного жилья. Он подчеркнул, что лишение семей военнослужащих жилья недопустимо и потребовал разбираться с каждым случаем индивидуально, применяя меры наказания к виновным.