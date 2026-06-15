«Само не рассосётся»: Что делать при угрозе выселения из единственного жилья

Единственное жильё нельзя отобрать за долги, это правило не работает только в случае ипотеки, рассказала судебный юрист Любава Трофимова. По её словам, если возникли проблемы с ипотечными платежами, нужно незамедлительно идти в банк, оформлять кредитные каникулы или договариваться о реструктуризации долга.

«Если квартира куплена в ипотеку и находится в залоге у банка, её могут обратить ко взысканию, даже если другого жилья нет. Поэтому при ипотечных долгах нельзя ждать, пока ситуация «сама рассосётся», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Даже многомесячная задолженность по коммуналке не грозит выселением, но для муниципального жилья по договору соцнайма длительная неоплата без уважительных причин вполне может стать поводом для судебного иска. Когда нависла угроза лишиться крыши над головой, нельзя торопиться с подписанием каких-либо бумаг, нужно собирать все доказательства своего права на проживание и требовать официальные документы, которые подтверждали бы устные угрозы.

В спорах с родственниками многое решают обстоятельства вселения, наличие несовершеннолетних детей и достигнутые договорённости. Если повестка в суд уже пришла, прятаться от неё бесполезно. Нужно готовить письменный отзыв с доказательствами, просить рассрочку или отсрочку, привлекать органы опеки, резюмировала эксперт.

К слову, многие собственники квартир считают, что после сдачи жилья в аренду они остаются полноправными владельцами недвижимости и могут продолжать распоряжаться ею на своё усмотрение. Но это не так. Что нельзя делать хозяину без согласования с нанимателем, выяснил Life.ru.