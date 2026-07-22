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22 июля, 18:50

В Харьковской области при штурме Артельного взяты в плен офицеры-пограничники ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В ходе освобождения села Артельное в Харьковской области российские военные взяли в плен офицеров украинской пограничной службы. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

Отличились военнослужащие 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 11-го танкового полка. Они действовали в составе 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки «Север».

Противник пытался вернуть утраченный контроль над позициями. Для этого задействовали подразделения 1-й отдельной бригады территориальной обороны.

Все предпринятые попытки оказались безрезультатными. Как выразился собеседник агентства, они завершились лишь «новыми фамилиями в бесконечно длинных списках пропавших без вести» в рядах ВСУ.

Установление контроля над населённым пунктом расширяет полосу безопасности на данном участке фронта. Это формирует благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых отрядов.

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Напомним, 22 июля Министерство обороны России официально объявило о полном освобождении Артельного. Кроме того, под контроль ВС РФ перешёл населённый пункт Благодатное в Запорожской области.

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Никита Никонов
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