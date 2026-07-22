В ходе освобождения села Артельное в Харьковской области российские военные взяли в плен офицеров украинской пограничной службы. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

Отличились военнослужащие 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 11-го танкового полка. Они действовали в составе 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки «Север».

Противник пытался вернуть утраченный контроль над позициями. Для этого задействовали подразделения 1-й отдельной бригады территориальной обороны.

Все предпринятые попытки оказались безрезультатными. Как выразился собеседник агентства, они завершились лишь «новыми фамилиями в бесконечно длинных списках пропавших без вести» в рядах ВСУ.

Установление контроля над населённым пунктом расширяет полосу безопасности на данном участке фронта. Это формирует благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых отрядов.

Напомним, 22 июля Министерство обороны России официально объявило о полном освобождении Артельного. Кроме того, под контроль ВС РФ перешёл населённый пункт Благодатное в Запорожской области.