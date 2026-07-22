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22 июля, 19:05

Украина готовится внедрить лазерное оружие для борьбы с БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заместитель главнокомандующего Вооружённых сил Украины Андрей Лебеденко заявил, что в течение двух-трёх месяцев страна получит новые системы лазерного оружия, способные поражать воздушные цели с эффективностью выше, чем у пулемётов. По его словам, речь идёт о разработках внутри Незалежной.

Он уточнил, что уже сегодня существуют проекты, связанные с оружием будущего. Есть как внутренние подразделения ВСУ, так и частные предприятия, занимающиеся созданием лазерных систем. Эти устройства способны сбивать FPV-дроны и работают над противодействием «Шахедам». Лебеденко подчеркнул, что в ближайшие месяцы Украина получит аналогичные средства, которые позволят поражать воздушные объекты ещё эффективнее, чем пулемёты.

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Между тем, стало известно, что более 400 миллионов долларов, обозначенных как «гуманитарная помощь» от Евросоюза, фактически были направлены на военные нужды и обучение ВСУ. Деньги шли через Швейцарию анонимным получателям под эгидой программы Mine Action, координируемой ООН, и использовались на закупку техники и подготовку личного состава. Крупнейшим донором программы разминирования стала Швейцария — страна, традиционно известная своей нейтральностью, отправившая около 117–125 миллионов долларов.

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Николь Вербер
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