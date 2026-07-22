Дегтярёв назвал федерации биатлона и лёгкой атлетики самыми «отмороженными»

Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), по мнению главы Минспорта РФ Михаила Дегтярёва, занимают наиболее непримиримую позицию в отношении российских спортсменов. Именно эти организации министр назвал самыми «отмороженными», комментируя ситуацию с допуском россиян к международным соревнованиям.

«Самые отмороженные федерации — биатлон, лёгкая атлетика. Ждали июльского совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, решение отрицательное. Сейчас процесс идёт, может занять месяцы, может, полгода, а может — опа и решение, как 7 июля», — сказал Дегтярёв в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, спор с биатлонной федерацией уже перешёл в судебную плоскость. После июльского заседания совета международной федерации лёгкой атлетики аналогичный путь готовится пройти и Всероссийская федерация лёгкой атлетики. Для подготовки иска привлечены швейцарские адвокаты, а спортсменам оказывают юридическую поддержку в индивидуальных делах.

Он также заявил, что во время переговоров с представителями олимпийского движения сталкивался с непониманием позиции отдельных федераций, а отношение к России в мировой лёгкой атлетике объяснил личными мотивами.

Ранее Дегтярёв заявил, что ФИФА понимает необходимость вернуть российские сборные и клубы на международные турниры. Основные сложности сейчас связаны с позицией УЕФА. Ранее Международная федерация футбола сообщила, что изучит новые рекомендации МОК об отмене ограничений в отношении спортсменов из РФ. Однако окончательное решение зависит не только от неё. Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Сроки возможного возвращения пока не определены.