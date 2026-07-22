Конвертоплан ВВС США за $120 млн загорелся на военной базе в Аризоне

Военный конвертоплан MV-22B Osprey Корпуса морской пехоты США за $120 миллионов получил повреждения в результате пожара на земле во время учений Savage Jackal в Аризоне. Инцидент произошёл на аэродроме в Месе при подготовке машины к вылету, сообщает Military Times со ссылкой на морскую пехоту.

Конвертоплан MV-22B Osprey загорелся. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realerikdprince

Возгорание возникло в правой мотогондоле, где размещается двигатель и часть механизмов поворотного винта. После обнаружения неисправности экипаж выполнил аварийное отключение систем и покинул аппарат. Военные сообщили, что среди членов экипажа пострадавших нет.

Самолёт относился к 266-й эскадрилье средних конвертопланов морской пехоты, которая базируется в Северной Каролине. На момент происшествия Osprey участвовал в поддержке учений, организованных ВВС США на базе Дэвис-Монтэн в Тусоне. Причины возгорания предстоит установить комиссии. В Корпусе морской пехоты пока не раскрыли масштаб повреждений и не сообщили, сколько времени может потребоваться на ремонт машины.

Очередной инцидент с конвертопланом Osprey вновь поднял вопросы о надёжности этой техники. Osprey сочетает возможности вертолёта и самолёта, но за годы эксплуатации неоднократно попадал в аварии. С 2000 года в катастрофах с участием Osprey погибли 65 американских военных. После крушения CV-22B в 2023 году, в котором погибли восемь человек, весь парк Osprey временно отстранили от полётов. Расследование показало, что причиной трагедии стал отказ редуктора левого винта. Сейчас на вооружении США всё ещё сотни таких машин: Пентагон закупил 469 Osprey для Корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС. Производство конвертопланов планируют завершить к 2028 финансовому году.

Ранее обломки пассажирского самолёта Douglas DC-4, затонувшего 74 года назад, нашли у берегов Пуэрто-Рико. Лайнер лежит на дне Атлантического океана на глубине около 600 метров. Исследователи обнаружили самолёт 2 июня с помощью гидролокатора высокого разрешения. При крушении корпус лайнера разломился на две части. Катастрофа произошла 11 апреля 1952 года. Самолёт авиакомпании Pan American вылетел из Сан-Хуана в Нью-Йорк. Вскоре после взлёта у него отказал один двигатель, а затем возникли проблемы со вторым.