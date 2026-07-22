Опубликованные украинской исследовательской компанией Rating Group данные показали заметные изменения в расстановке украинских политиков по уровню доверия граждан. Владимир Зеленский оказался только на четвёртой строчке списка, уступив нескольким представителям власти и силового блока. Как заявил военный корреспондент Александр Коц в «Максе», США готовят замену экс-комику.

Наибольшую поддержку получил Валерий Залужный. Бывшему главнокомандующему ВСУ, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, доверяют 70% опрошенных. Второе место занял Михаил Фёдоров. Его показатель за неделю увеличился сразу на 30 пунктов: если ранее политика поддерживали 35% респондентов, то теперь этот уровень достиг 65%. Ещё одним участником первой тройки стал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*. Его результат составил 62%.

«Украинская социология — она как путана. Кто её танцует, тому она и подыгрывает. И танцор здесь явно не на Банковой. Плюс тридцать пунктов за семь дней — это не социология. Это не «народ прозрел». Это заказ. Живой политический процесс за неделю столько не даёт. Так рейтинги не растут. Так их рисуют. А рисует кто? Тут гадать не надо», — заявил корреспондент.

Коц также подверг сомнению независимость исследования, утверждая, что деятельность Rating Group связана с американскими структурами, получающими финансирование Госдепартамента США. Журналист сравнил использование подобных инструментов с политическими кампаниями, которые, по его словам, ранее проводились в Сербии и на Украине. По оценке Коца, публикация таких результатов может быть связана с подготовкой вариантов обновления украинского руководства.

В то же время Владимир Зеленский по опросу Rating Group занял первое место в рейтинге электоральных предпочтений жителей Украины. В первом туре гипотетических президентских выборов 22,3% опрошенных готовы отдать свой голос за него. Вторую строчку занял Валерий Залужный с 14,9% голосов. Михаил Фёдоров оказался на третьем месте, получив поддержку 13,4% респондентов. Опрос проводился с 20 по 21 июля среди тысячи взрослых жителей территорий, контролируемых Киевом. Погрешность исследования составляет не более 3,1%. Сбор данных был завершен до появления информации об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.

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