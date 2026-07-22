Серьёзное возгорание произошло в жилом доме в центре Москвы. Это здание числится в реестре объектов культурного наследия города. Предварительно известно об одном пострадавшем — мужчину госпитализировали сотрудники скорой помощи. Об этом сообщает SHOT.

Серьёзный пожар произошёл в жилом доме в центральной части Москвы. Видео © SHOT

В квартире на 9-ом этаже жилого дома на улице Гончарная произошёл сильный пожар. По словам соседей, жильё было сильно захламлено. Примерно двадцать минут назад из окон вырывалось пламя, сейчас здание заволокло густым дымом. Нескольких жильцов эвакуировали, на месте работают пожарные и врачи скорой помощи. Причины возгорания выясняются.

Квартиры в таком доме стоят около 69 миллионов рублей. Здание возведено по заказу Министерства Вооружённых сил СССР, а в 2019 году дом внесён в перечень объектов культурного наследия.

Ранее в жилом доме на северо-западе Москвы произошло возгорание электросамоката, находившегося в коридоре. По предварительным данным, чрезвычайное происшествие развернулось на Митинской улице. Сигнал о задымлении поступил экстренным службам, и на место незамедлительно выдвинулись расчёты столичного гарнизона. Пожарные оперативно локализовали огонь на площади всего один квадратный метр.