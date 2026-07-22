Летевший в Ливерпуль самолёт easyJet развернули из-за драки пассажиров

Лайнер easyJet, следовавший с Тенерифе в Ливерпуль, вернулся в аэропорт вылета после потасовки между пассажирами. Экипаж посчитал продолжение полёта небезопасным и попросил подготовить полицию к встрече самолёта, сообщает SUR in English.

Испанские диспетчеры сообщили, что инцидент произошёл примерно через полчаса после взлёта. По их словам, в драку оказались вовлечены около 10 человек, из-за чего командир принял решение развернуть самолёт обратно в Тенерифе. Посадка прошла штатно, без происшествий на рулёжной дорожке. Рейс выполнялся под номером EZY3352. Сервис отслеживания полётов показывает, что самолёт поднялся в воздух незадолго до 20:00 по местному времени и вернулся примерно к 21:05.

В easyJet подтвердили, что борт встретила полиция из-за группы пассажиров, которые вели себя вызывающе. После проверки самолёт всё же продолжил путь по маршруту. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа остаётся главным приоритетом, а на подобные случаи персонал обучен реагировать сразу.

Пока неясно, все ли участники инцидента были гражданами Великобритании и были ли задержания после посадки. При этом в соцсетях появились и другие версии случившегося: один британский пассажир утверждал, что драки не было, а с рейса вывели семью с детьми.

А ранее Life.ru писал, что второго пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» отстранили от рейса Москва — Краснодар из-за подозрения в алкогольном опьянении. Это привело к его увольнению. Инцидент произошёл в феврале, но информация о нём стала известна только сейчас. Пилот должен был доставить 162 пассажира из аэропорта Домодедово. Во время предполётного осмотра у него обнаружили покрасневшие глаза и явный запах алкоголя. Алкотестер показал 0,18 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха.