Ассоциация футбола Аргентины опровергла данные о допросе её главы в США

Главу Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапию и казначея Пабло Товигино не вызывали на допрос в США, а их телефоны не изымали. Распространённые аргентинскими СМИ сведения опровергла ассоциация футбола Аргентины (АФА) в заявлении на своём сайте.

«Утверждения о том, что Клаудио Тапия или Пабло Товигино были вызваны для дачи показаний в суд США, являются абсолютно ложными», — заявили в ассоциации.

АФА также опровергла данные об изъятии мобильных телефонов и другой электронной техники у своих руководителей. В организации пояснили, что суд Южного округа Флориды направил повестку другому человеку.

Этот человек может предоставить суду переписку, в которой упоминаются различные лица, включая руководство АФА. Однако документ не требует явки Тапии и Товигино и не возлагает на них процессуальных обязательств. Он также не предусматривает обыск или изъятие их имущества.

Ранее аргентинский телеканал TN рассказал об изъятии техники у Клаудио Тапии и Пабло Товигино. По их данным, агенты ФБР забрали компьютеры и мобильные телефоны руководителей АФА в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира. Журналисты также утверждали, что Тапия и Товигино должны дать показания 30 июля. Расследование связывали с покупкой элитной недвижимости предпринимателем Хавьером Фарони, которого считают близким к главе АФА. Министерство юстиции США изучает возможное использование связанных с ассоциацией средств в схеме отмывания денег или финансового мошенничества.