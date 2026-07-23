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22 июля, 21:10

Вайл И. Койот всё-таки поймал Дорожного бегуна: В Мексике водитель врезалась в стену из-за рисунка

В Мексике водитель врезалась в стену, приняв рисунок с Койотом за туннель

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sarcastic_us

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sarcastic_us

В мексиканской Монтеррее водитель врезалась в стену, приняв реалистичное изображение туннеля за настоящий проезд. Оптическая иллюзия была частью уличной росписи с Вайлом И. Койотом из Looney Tunes, который на рисунке пытается создать такой же обманный проход, как в мультфильмах, сообщает Nolazine.

Автор работы изобразил персонажа, рисующего туннель на стене, — отсылку к знаменитым сценам, где Койот пытается перехитрить Дорожного бегуна с помощью нарисованных ловушек. Однако созданная для шутки иллюзия неожиданно сработала уже в реальной жизни. По предварительным данным, женщина за рулём не распознала изображение издалека и продолжила движение, рассчитывая проехать через «открытый» участок.

Фотографии повреждённой машины рядом с росписью распространились в социальных сетях. Пользователи сравнили произошедшее с сюжетом самого мультфильма, отметив, что нарисованная уловка Вайла И. Койота впервые привела к результату, которого персонаж постоянно пытался добиться.

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Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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