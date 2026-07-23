Кабмин согласовал Ткаченко на пост главы Киевской областной администрации

Кабинет министров Украины согласовал назначение Тимура Ткаченко главой Киевской областной государственной администрации. О решении правительства сообщил его представитель в Верховной раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.

«Согласовано назначение Ткаченко Тимура главой Киевской областной государственной администрации», — написал Мельничук.

До 16 июля Ткаченко руководил Киевской городской военной администрацией. Эту структуру создали в качестве противовеса мэру столицы Виталию Кличко, у которого сохраняется конфликт с Владимиром Зеленским. На новом посту Ткаченко заменит Николая Калашника. Последний перешёл в обновлённое правительство Украины и возглавил Министерство инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что правительство Украины назначило Максима Цуцкиридзе временно исполняющим обязанности главы Национальной полиции. До этого он работал первым заместителем руководителя ведомства. Цуцкиридзе будет управлять полицией до назначения постоянного главы. Его предшественник Иван Выговский перешёл на работу в правительство.