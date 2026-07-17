Кабмин Украины назначил Максима Цуцкиридзе врио главы Нацполиции

Правительство Украины назначило Максима Цуцкиридзе временно исполняющим обязанности главы Национальной полиции. Кадровое решение приняли на заседании кабинета министров страны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

До назначения Цуцкиридзе работал первым заместителем руководителя Национальной полиции. Теперь он будет управлять ведомством до утверждения постоянного главы.

Прежний руководитель ведомства Иван Выговский покинул должность после перехода в правительство. Верховная рада 17 июля назначила его министром внутренних дел Украины.

Ранее Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины. За предложенный список министров проголосовали 264 депутата, против выступили 15 парламентариев. Ещё 19 человек воздержались, а 20 депутатов не участвовали в голосовании. Кандидатуры руководителей министерств обороны и иностранных дел в утверждённый перечень не вошли. Рада рассматривала их отдельно от основного состава кабинета министров. Перестановки затронули несколько ключевых ведомств Украины. Полный список министров, должности, изменения в структуре правительства и незавершённые назначения — в материале Life.ru.