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16 июля, 13:15

Рада назначила министров нового кабмина Украины, кроме глав МО и МИД

Обложка © YouTube / Телеканал Рада

Обложка © YouTube / Телеканал Рада

Верховная рада утвердила новый состав кабинета министров Украины. Исключение составили кандидаты на должности руководителей министерства обороны и министерства иностранных дел, следует из трансляции телеканала «Рада».

За предложенный перечень проголосовали 264 депутата. Против высказались 15 парламентариев. Ещё 19 воздержались, а 20 не приняли участия в голосовании. Главы оборонного и внешнеполитического ведомств в утверждённый список не вошли.

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Напомним, Верховная рада Украины отправила в отставку министра обороны Михаила Фёдорова и главу министерства иностранных дел Андрея Сибигу. Фёдоров возглавлял оборонное ведомство с января 2026 года. Ранее он официально подтвердил свой уход с должности, назвав эту работу большой честью. Владимир Зеленский объяснял необходимость кадровых чисток непрекращающимися конфликтами между министерством и Генеральным штабом ВСУ, которые превратили заседания ставки в постоянные словесные перепалки.

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Юлия Сафиулина
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