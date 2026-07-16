Рада назначила министров нового кабмина Украины, кроме глав МО и МИД

Верховная рада утвердила новый состав кабинета министров Украины. Исключение составили кандидаты на должности руководителей министерства обороны и министерства иностранных дел, следует из трансляции телеканала «Рада».

За предложенный перечень проголосовали 264 депутата. Против высказались 15 парламентариев. Ещё 19 воздержались, а 20 не приняли участия в голосовании. Главы оборонного и внешнеполитического ведомств в утверждённый список не вошли.

Напомним, Верховная рада Украины отправила в отставку министра обороны Михаила Фёдорова и главу министерства иностранных дел Андрея Сибигу. Фёдоров возглавлял оборонное ведомство с января 2026 года. Ранее он официально подтвердил свой уход с должности, назвав эту работу большой честью. Владимир Зеленский объяснял необходимость кадровых чисток непрекращающимися конфликтами между министерством и Генеральным штабом ВСУ, которые превратили заседания ставки в постоянные словесные перепалки.