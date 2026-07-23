Прохожий плюнул в премьера Венгрии Мадьяра на вокзале в Будапеште

Прохожий плюнул в спину премьер-министра Венгрии Петерa Мадьяра на вокзале Нюгати в Будапеште, когда политик направлялся на презентацию программы развития железных дорог. После инцидента глава правительства заявил, что не станет подавать заявление на мужчину, но всё же обвинил партию экс-премьера Виктора Орбана «Фидес» в подстрекательстве.

Прохожий плюнул в спину Мадьяра. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Péter Magyar

Мадьяр ехал на мероприятие вместе с министром транспорта Давидом Витези, где должна была пройти презентация программы развития железных дорог им. Габора Бароша стоимостью 3500 млрд форинтов. На кадрах можно увидеть, как после плевка мужчину увела служба безопасности.

«Сегодня один из наших соотечественников смело плюнул мне в спину на Западном вокзале. <...> Этому «ламе» из «Фидес» я хочу сказать: я не испытываю к нему злобы и не буду подавать заявление в полицию. Я прошу его только одного: будьте смелее, чем пропаганда и подстрекатели из «Фидес», и в следующий раз выражайте своё недовольство лицом к лицу. А мы тем временем начнём заседание правительства, примем решения, в том числе о снижении НДС, и будем двигаться к функционирующей и гуманной Венгрии», — написал Мадьяр в соцсетях.

Говоря о причинах подобных проявлений агрессии, премьер отметил, что накопившееся раздражение в обществе связано не только с действиями отдельных людей, но и с политической атмосферой, которая формировалась в стране в последние годы.

А ранее Петер Мадьяр предложил своему предшественнику Виктору Орбану провести открытые дебаты. Площадкой для встречи он предложил сделать румынский город Бэиле-Тушнад. Там в конце июля традиционно проходит политический фестиваль. Во время предвыборной кампании политики ни разу не встретились лицом к лицу в подобном формате.