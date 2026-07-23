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22 июля, 21:49

Танкер повреждён снарядом у побережья Саудовской Аравии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неизвестный снаряд попал в танкер и вызвал пожар у побережья Саудовской Аравии. Инцидент произошёл в 70 морских милях к юго-западу от города Аль-Шукайк, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на британский центр UKMTO.

«Капитан танкера сообщает о попадании неизвестного снаряда, в результате чего на борту возник пожар, с которым борется экипаж в настоящее время», — говорится в сообщении.

Экипаж продолжает тушить пожар на борту. UKMTO не сообщило о пострадавших. Центр также не назвал танкер и не уточнил характер полученных повреждений. Информации о происхождении снаряда нет.

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Антон Голыбин
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