Танкер повреждён снарядом у побережья Саудовской Аравии

Неизвестный снаряд попал в танкер и вызвал пожар у побережья Саудовской Аравии. Инцидент произошёл в 70 морских милях к юго-западу от города Аль-Шукайк, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на британский центр UKMTO.

«Капитан танкера сообщает о попадании неизвестного снаряда, в результате чего на борту возник пожар, с которым борется экипаж в настоящее время», — говорится в сообщении.

Экипаж продолжает тушить пожар на борту. UKMTO не сообщило о пострадавших. Центр также не назвал танкер и не уточнил характер полученных повреждений. Информации о происхождении снаряда нет.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе. По данным КСИР, суда выбрали опасный маршрут в южной части пролива и после взрывов потеряли возможность продолжить движение. Иранские военные назвали их судами-нарушителями и предупредили, что маршрут останется небезопасным до прекращения действий США в регионе.