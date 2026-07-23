Иран допустил ограниченный проход судов через Ормузский пролив

Иран не отменил режим ограничений в Ормузском проливе, однако допустил проход отдельных судов при соблюдении специальных требований. Об этом сообщил штаб «Хатам аль-Анбия» Вооружённых сил страны.

В Тегеране уточнили, что суда, которым разрешат пересечь пролив, должны двигаться только по определённым маршрутам и выполнять ранее объявленные правила. При этом свободное судоходство в районе пролива, согласно заявлению, по-прежнему не восстановлено.

В то же время командующий ВКС КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран ответит на возможные удары по своей инфраструктуре. Он предупредил, что последствия могут затронуть союзников США, предоставляющих территории для размещения американского военного контингента.

А ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что нефтяной экспорт с Ближнего Востока прекратится, если Иран не сможет продавать сырьё. Он связал безопасность региональной инфраструктуры с безопасностью Ирана. По словам спикера, обстановка в проливе также не вернётся к довоенному состоянию.