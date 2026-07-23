Глава ВКС КСИР пообещал ответить на атаки по электростанциям Ирана

Иран ответит отключением электроэнергии у союзников США в случае атак на свои мосты и электростанции. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави, его слова привело агентство «Тасним».

«Если будет совершено нападение на наши мосты и электростанции, отключение электроэнергии у союзников и тех, кто предоставляет территорию (США. — Прим. Life.ru), неизбежно», — говорится в заявлении.

Предупреждение также касается стран, которые могут предоставить свою территорию американским силам. Мусави не назвал конкретные государства и не уточнил, какие объекты могут стать целями ответных действий.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановкой нефтяного экспорта с Ближнего Востока. По его словам, другие страны региона не смогут продавать нефть, если такой возможности лишится Иран. Галибаф также связал безопасность региональной инфраструктуры с безопасностью исламской республики и исключил возвращение обстановки в проливе к довоенному состоянию.