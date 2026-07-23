Хуситы заявили об атаке на два нефтяных танкера в Красном море

Йеменские хуситы «Ансар Аллах» провели операцию против двух нефтяных танкеров, которые, как утверждается, нарушили установленную ими морскую блокаду в Красном море.

В заявлении говорится, что целями атаки стали суда ENCELIA и LAYLA. Для нанесения ударов использовались беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. Кроме того, хуситы заявили, что в ходе действий им удалось изменить маршрут примерно десяти других судов, заставив их развернуться.

Ранее стало известно, что танкер подвергся атаке неизвестного снаряда у побережья Саудовской Аравии. Инцидент произошёл в 70 морских милях юго-западнее Аль-Шукайи. Команда судна борется с огнём. UKMTO (Объединённый координационный морской центр) пока не сообщил о пострадавших и не раскрыл название танкера или характер повреждений.