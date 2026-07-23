Дочь Чарли Шина раскрыла, что живёт на доходы от OnlyFans без помощи отца

22-летняя Сами Шин заявила, что больше четырёх лет не получает денег от отца, актёра Чарли Шина. Свои счета и жильё на побережье она оплачивает доходами от OnlyFans, рассказала девушка в ролике в TikTok.

Сами ответила на комментарий пользователя, который предположил, что новый дом оплатил её отец.

«Эти комментарии меня очень расстраивают, потому что этот человек не дал мне ни цента за четыре с лишним года», — сказала она.

По словам Сами, она обеспечивает себя самостоятельно с 18 лет. Девушка создала страницу на OnlyFans в 2022 году и сделала платформу основным источником дохода. При этом она установила ограничения на контент, который готова публиковать.

Сами также рассказала, что Чарли Шин недавно купил её младшей сестре Лоле дорогой автомобиль. После этого она попросила отца приобрести ей лошадь примерно за ту же сумму. Этот разговор состоялся несколько недель назад и стал их последним общением.

Мать девушки Дениз Ричардс сначала беспокоила реакция на страницу дочери. Позже актриса поддержала её решение самостоятельно распоряжаться контентом и создала собственный аккаунт на OnlyFans. Чарли Шин также первоначально выступил против решения Сами. После разговора с Дениз Ричардс он изменил позицию и заявил о необходимости единого подхода со стороны родителей.

Ранее Чарли Шин и его бывшая жена Брук Мюллер завершили многолетний спор об алиментах. Суд утвердил соглашение, по которому актёр выплатит экс-супруге $500 тыс. двумя частями и компенсирует $60 тыс. судебных расходов. Эта сумма закроет претензии за период с марта 2011 года по июль 2026-го. Мюллер утверждала, что Шин должен был перечислять ей по $55 тыс. ежемесячно, но со временем прекратил выплаты. Актёр отрицал задолженность и заявлял, что сам заботился об их сыновьях-близнецах Бобе и Максе. Родители сохранят законную опеку, однако подростки продолжат жить с отцом. Изначально Мюллер требовала около $15 млн, оценивая основной долг в $9 млн, а проценты — в $6,5 млн.