Чемпион мира Фатыхов рассказал, как обыграть армянина в нарды

Национального секрета игры в нарды не существует, а победить можно любого соперника, если не начать бояться его ещё до первого броска. Об этом в интервью Life.ru рассказал чемпион мира Айрат Фатыхов.

По словам спортсмена, в Армении действительно сильна культура нард и много опытных игроков. Однако за доской решающими остаются подготовка, концентрация и умение использовать свой шанс.

«Самая большая ошибка — заранее считать кого-то непобедимым. Как только начинаешь бояться имени соперника, проигрываешь ещё до начала партии. Мой принцип прост: уважать каждого, но не бояться никого», — отметил Фатыхов.

Спортсмен напомнил, что в финале чемпионата мира играл с армянином, представляющим Грузию. Россиянин уступал со счётом 1:3, но в итоге победил — 5:3.

В большом спорте иногда всё решает один бросок. Для Фатыхова таким моментом стал финал международного парного турнира 2017 года, собравшего 256 участников из 19 стран. Подробнее — в материале Life.ru.