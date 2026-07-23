Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 22:30

США начали новую серию ударов по военным целям в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creativa Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creativa Images

Американские военные начали новую серию ударов по объектам на территории Ирана. Атаки стартовали 23 июля в 00:30 мск, сообщило Центральное командование ВС США.

«По приказу верховного главнокомандующего сегодня в 17:30 по времени Восточного побережья США силы США начали наносить новые удары по иранским военным целям», — говорится в сообщении.

Глава ВКС КСИР пообещал ответить на атаки по электростанциям Ирана
Глава ВКС КСИР пообещал ответить на атаки по электростанциям Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил наносить удары по любым объектам в Иране, которые Вашингтон свяжет с ядерной программой. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме. Газета The Wall Street Journal писала, что Тегеран разместил тысячи центрифуг в подземном комплексе внутри горы Пикакс. По данным издания, сведения о расположении оборудования американской стороне передала израильская разведка. Посредники также предложили США ввести десятидневное прекращение огня. Портал Axios сообщал, что Белый дом изучает инициативу и одновременно наращивает военное присутствие в регионе.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar