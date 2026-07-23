Певица Мирей Матьё в свой юбилей спела фрагмент песни «Дорогая моя столица»

Французская поп-певица Мирей Матьё в день 80-летия вернулась мыслями к своим выступлениям в Советском Союзе и России. Она заявила ТАСС, что встреча с местной публикой была одним из самых тёплых эпизодов карьеры и подчеркнула, что такие впечатления не забываются.

«Это было чудесно, публика была просто бесподобная. Такое не забывается, поскольку я чувствовала такую любовь, тем более это было начало моего творческого пути», — сказала Матьё.

Свое знакомство с советской сценой Матьё начала в 1967 году. Тогда она приехала в СССР вместе с оркестром французского композитора Поля Мориа и выступила в Москве, Ленинграде и Казани. Матьё призналась в любви к классической музыке, прежде всего к произведениям Петра Чайковского. В конце беседы она поблагодарила за поздравления с 80-летием, а затем исполнила фрагмент песни «Дорогая моя столица». Певица также произнесла несколько слов на русском и китайском языках.

А ранее в эфире шотландской радиостанции прозвучала песня Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках». В ротации вместе с Высоцким звучали композиции Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, Мелиссы Этеридж, а также группы Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac. Песня была написана Высоцким в 1975 году для фильма Сергея Тарасова «Стрелы Робин Гуда». В тексте раскрываются темы честной жизни лесных разбойников, верности друзьям и борьбы с несправедливостью.