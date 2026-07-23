Тренд «Три славянские дивы» набрал популярность в зарубежном TikTok

Тренд «Три славянские дивы» набрал популярность среди англоязычных пользователей TikTok. Ролики распространяются преимущественно в американском сегменте платформы. Об этом свидетельствуют публикации пользователей соцсети.

Основой тренда стал фрагмент мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». В этой сцене три девушки танцуют в русских нарядах. Авторы роликов начали накладывать на отрывок западную музыку.

Позднее пользователи стали повторять движения героинь и подбирать для съёмок славянские образы. Такие видео публикуют с хештегом 3 slavic divas.

После завершения чемпионата мира в рекомендациях американских пользователей появились разборы сюжетов серии «Три богатыря». Также авторы переводят на английский язык фрагменты мультфильмов и песни из них.

Российские пользователи предложили познакомить зарубежную аудиторию и с другими отечественными мультфильмами.

«Стоит ли нам познакомить их с мультфильмом «Ну, погоди!» Потому что, если их так впечатлили «Три богатыря», они даже не представляют, что их ждёт дальше», — пишут комментаторы.

А в прошлом году за рубежом стала популярна песня Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Автор композиции Пётр Андреев отмечал, что сначала трек стал популярным в США, Германии и Италии, а позднее — в России. До массового признания в стране ролики с песней набрали около 710 млн просмотров в TikTok. По данным Андреева, композицию слушали в 224 странах. Пользователи снимали под неё короткие видео и использовали в образах платки.