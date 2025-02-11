«Слушают в 224 странах»: Автор хита «Матушка-земля» рассказал, как его песня взорвала США и Европу

Песня «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой продолжает штурмовать музыкальные хит-парады зарубежных стран. Её автор Пётр Андреев рассказал, что композиция изначально обрела популярность в США и Европе и только потом стрельнула в России. А масштабная премьера будущего хита и вовсе прошла в Сирии для наших военных.

«А в Америке песню презентовали, когда мы разместили ее на площадке американской компании ONEprm. Сначала композиция взорвала США, потом Германию, Италию. Не остались в стороне и наши союзные республики», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

По его словам, ещё до массового признания в России «Матушка-земля» набрала около 710 миллионов просмотров в TikTok. Через три года она стала популярной в нашей стране, а сейчас песню слушают во всём мире, подчеркнул музыкант.