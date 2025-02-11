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Регион
11 февраля, 09:52

«Слушают в 224 странах»: Автор хита «Матушка-земля» рассказал, как его песня взорвала США и Европу

Автор хита «Матушка-земля» Андреев: Песня стала очень популярной в США и Европе

Песня «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой продолжает штурмовать музыкальные хит-парады зарубежных стран. Её автор Пётр Андреев рассказал, что композиция изначально обрела популярность в США и Европе и только потом стрельнула в России. А масштабная премьера будущего хита и вовсе прошла в Сирии для наших военных.

«А в Америке песню презентовали, когда мы разместили ее на площадке американской компании ONEprm. Сначала композиция взорвала США, потом Германию, Италию. Не остались в стороне и наши союзные республики», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

По его словам, ещё до массового признания в России «Матушка-земля» набрала около 710 миллионов просмотров в TikTok. Через три года она стала популярной в нашей стране, а сейчас песню слушают во всём мире, подчеркнул музыкант.

«Сейчас песню слушают в 224 странах – снимают рилсы, надевают платки. Очень много детей поёт «Матушку-землю». Это не может не радовать», — заключил автор хита.

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Напомним, ранее русские тусовщики станцевали под «Матушку» в Куршевеле — кадры взорвали Сеть. А во Франции завирусилось видео с сейвами вратаря Рульи под хит «Матушка земля».

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Борис Эльфанд
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