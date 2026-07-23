Секрет долголетия: Life.ru узнал, почему «старый дедушкин» телевизор переживёт новый смарт-гаджет

Многие обращают внимание, что холодильники, телевизоры или радиоприёмники, выпущенные 20–30 лет назад, нередко продолжают работать до сих пор, тогда как современная техника иногда требует ремонта уже через несколько лет эксплуатации. Часто это связывают с намеренным снижением срока службы устройств со стороны производителей. Однако основная причина заключается не столько в маркетинговых решениях, сколько в изменении самой конструкции современной электроники. Об этом Life.ru рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

За последние десятилетия техника стала значительно компактнее, производительнее и функциональнее. Если раньше устройство выполняло одну или несколько задач, то сегодня даже бытовой прибор содержит сложную электронику, микропроцессоры, датчики, беспроводные модули связи и системы управления. Увеличение количества компонентов неизбежно повышает вероятность отказа отдельных элементов в процессе эксплуатации. Алексей Юрасов Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА

Серьёзную роль играет и миниатюризация. Современные электронные компоненты работают при гораздо более высокой плотности размещения на печатных платах. Это позволяет уменьшать размеры устройств, но одновременно повышает требования к теплоотводу. Даже небольшие перегревы, многократно повторяющиеся в течение нескольких лет, ускоряют старение полупроводниковых элементов, конденсаторов и других компонентов.

Изменились и условия эксплуатации техники. Современные устройства значительно реже находятся в полностью выключенном состоянии. Телевизоры, роутеры, умные колонки, системы видеонаблюдения и многие другие приборы работают круглосуточно или находятся в режиме ожидания. Электронные компоненты при этом продолжают испытывать тепловые и электрические нагрузки, что постепенно сокращает их ресурс.

Дополнительное влияние оказывает программная составляющая. Если раньше большинство бытовых приборов представляли собой исключительно аппаратные устройства, то сегодня их работа зависит от встроенного программного обеспечения. Иногда техника остаётся полностью исправной с точки зрения электроники, но перестаёт поддерживать новые версии программ, сетевые сервисы или мобильные приложения. Для пользователя это выглядит как окончание срока службы устройства, хотя физически оно может продолжать работать.

При этом нельзя утверждать, что современная электроника стала принципиально менее надёжной. Многие устройства сегодня, по словам эксперта, работают в значительно более сложных режимах, чем их предшественники, выполняя несопоставимо больший объём задач. Однако плата за компактность, высокую производительность и широкий набор функций заключается в усложнении конструкции, а любая сложная система содержит больше потенциальных точек отказа, чем простая.

«Встречаются, конечно, и недобросовестные производители, но их количество в объёмах современного глобального рынка электроники не стоит преувеличивать», — заключил специалист.

Тем временем российские магазины электроники прекратили закупку дисководов для компьютеров и системных блоков с встроенными приводами. Ещё в 2022–2024 годах дисководы стоили 10–14 тысяч рублей, однако сейчас цены рухнули почти вдвое, а новой техники с поддержкой CD и DVD на складах больше нет. Пылятся лишь остатки — в основном дисководы для MacBook.