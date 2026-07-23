В Ирландии на месте бывшего приюта нашли останки 99 младенцев

Останки 99 младенцев нашли во время раскопок в графстве Голуэй на западе Ирландии. Работы проходят на территории бывшего католического приюта матери и ребёнка в городе Туам. О результатах сообщило управление по раскопкам. Специалисты исследовали два участка под защитными палатками.

«Под первой палаткой были обнаружены останки 77 младенцев. <...> Под второй палаткой были обнаружены останки 22 младенцев, помещённых в гробы», — говорится в заявлении управления.

Раскопки начались в июле 2025 года и продолжались около года. Останки находились под участком, который использовали для проезда транспорта. На поверхности не было знаков, указывавших на захоронение.

Приют работал с 1925 по 1961 год. В 2014 году местный историк Кэтрин Корлесс сообщила, что за это время там умерли 796 младенцев и детей младшего возраста. По её данным, их хоронили в канализационной системе учреждения. Специальная комиссия начала проверку этих сведений. В 2017 году эксперты нашли детские останки в подземных резервуарах под садом возле бывшего приюта.

В подобные учреждения направляли незамужних беременных женщин. После родов у матерей забирали детей и передавали их на усыновление. Многие младенцы умирали от недоедания, кори и туберкулёза. В 2021 году премьер-министр Ирландии Михол Мартин принёс государственные извинения бывшим воспитанникам и их матерям. Власти установили, что в 18 исследованных приютах умерли около 9 тыс. детей.

Ранее власти Калифорнии установили личность женщины, останки которой нашли в горах в 1981 году. Погибшей оказалась состоятельная наследница Тельма Гастон, пропавшая из своего дома за несколько месяцев до обнаружения захоронения. Следствие обвинило её знакомого Лоуренса Ремсена в подделке доверенности и письма от имени женщины. Он пытался снять с её счетов около $100 тыс. и продать принадлежавшую ей недвижимость. Суд признал Ремсена виновным в убийстве и назначил ему пожизненное заключение.