Один навык: Учёные выяснили, что скрывающие деньги изменяют половинкам в 5 раз чаще

Скрытый счёт, тайный долг или расходы за спиной партнёра всё чаще воспринимаются не как финансовая ошибка, а как нарушение доверия. Международное исследование о финансовом поведении пар показывает: 38% людей считают финансовую измену — сокрытие долгов, доходов, счетов или расходов — такой же серьёзной, как физическую измену, ещё 5% считают её даже более тяжёлой. Об этом Life.ru рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления «ТИСБИ» Ольга Дорошина.

Исследование было проведено среди более чем 2 000 человек, состоящих в отношениях, и показывает новый тренд: деньги становятся не только экономической категорией, но и частью эмоциональной безопасности пары. Современная семья всё чаще строится вокруг финансовой самостоятельности каждого из партнёров. Личные карты, отдельные накопления и собственные инвестиции становятся новой нормой. Но одновременно возникает другой вопрос: если деньги остаются раздельными, кто на самом деле понимает, что происходит с финансами семьи?

Парадокс заключается в том, что финансовая самостоятельность далеко не всегда означает финансовую прозрачность. В большинстве семей довольно быстро появляется человек, который фактически становится главным финансовым оператором. Он оплачивает счета, знает пароли от банковских приложений, оформляет страховки, следит за кредитами и инвестициями, помнит, когда заканчивается вклад или приходит платёж по ипотеке. Со стороны это выглядит обычным распределением обязанностей. Один готовит ужин, другой занимается деньгами. Но экономисты рассматривают такую ситуацию иначе.

Это называется агентской проблемой: один человек распоряжается чужим ресурсом, а второй не может как следует проверить, что тот с ним делает. Модель придумали для менеджеров и акционеров, но она один в один описывает пару, где есть общий счёт. Дело не в характере — скорее всего, партнёр вообще не планировал никого обманывать. Дело в том, что там, где проверить нельзя, любая мелкая ложь ничего не стоит. А то, что ничего не стоит, рано или поздно кто-нибудь использует — просто потому что может.

Модель семейного бюджета как раз и решает, у кого эта возможность появится. При фиксированной сумме «на хозяйство» роли ясны с самого начала. А при смешанном бюджете, где общим счётом просто удобнее заниматься одному, тот же перевес возникает незаметно — не как решение, а как побочный эффект того, что кому-то было проще взять это на себя.

Похожая логика нашла подтверждение в исследовании об изменах. Учёные из Университета Бригама Янга из Прово, штат Юта, несколько лет наблюдали за двумя тысячами супружеских пар. Оказалось: тот, кто флиртует на стороне, чаще одновременно скрывает от партнёра и деньги — вероятность именно финансового вранья у него выше на 49%, вероятность измены без денежного обмана — на 219%, а если считать оба вида сразу — почти в пять раз выше, на 458%. Проще говоря: дело не в том, что одно тянет за собой другое, а в том, что это, судя по всему, один и тот же навык. Кто умеет вести с партнёром незаметную вторую жизнь, легко использует его в любой из доступных зон — сегодня не сказал про сумму на карте, завтра не сказал про переписку.

«Вот муж, у которого рабочий телефон с отдельным паролем — жена туда никогда не заглядывает, потому что это неприлично и вообще не её дело. Вот жена, у которой есть карта, привязанная только к её номеру, и выписку по ней видит только она. Само по себе это нормально, у каждого должно быть личное пространство. Но если по этому паролю или этой карте вдруг проходит что-то, чего партнёр не должен видеть — риска почти никакого, туда и так никто не заглядывает. И рано или поздно мысль «один раз можно» превращается в привычку», — поясняет Дорошина

По её словам, справляться с этим лучше не слежкой, а перестройкой самой ситуации. Устраивать проверки бессмысленно, так как от этого обе стороны начнут прятаться только тщательнее. Работает другой подход: там, где это уместно, стоит физически убрать саму возможность незаметно что-то провернуть — например, обеспечить общий доступ к банковскому приложению или совместный просмотр выписки раз в месяц, а также исключить личные карты для крупных сумм без предварительного разговора. Там, где личное пространство действительно необходимо — например, небольшая сумма, которой можно распоряжаться без отчёта, — лучше договориться об этом прямо, а не оставлять как случайную дыру, которую просто никто не заметил.

Обнаруженный обман бьёт по паре сильнее, чем кажется на первый взгляд. Исследование с участием почти полутора тысяч человек показало: после того как партнёр узнаёт о финансовой лжи, он в течение следующего года становится заметно осторожнее и отстранённее — даже если сумма была небольшой. Дальше это работает по кругу: чем внимательнее его начинают контролировать, тем сильнее у второго партнёра желание в следующий раз спрятать что-то тщательнее.

Здесь стоит отличать эту ситуацию от финансового насилия — когда один партнёр намеренно ограничивает доступ другого к деньгам, чтобы держать его под контролем. Разница в том, откуда берётся перевес: в первом случае он возникает случайно, из бытового удобства, и им просто однажды пользуются. Во втором его выстраивают специально, как способ управлять партнёром. Первое лечится прозрачностью и парой честных разговоров. Второе — уже не вопрос устройства бюджета, а повод обратиться к специалисту.

По данным ВЦИОМ, опубликованным в 2026 году, 50% россиян считают, что финансовый достаток укрепляет отношения в паре. Для большинства деньги остаются символом стабильности, возможности строить долгосрочные планы и чувствовать уверенность в будущем. Но одновременно именно деньги становятся одной из наиболее конфликтных тем семейной жизни. По данным другого исследования ВЦИОМ, 38% россиян называют финансовые проблемы одной из главных причин разводов. Для сравнения, измену как причину распада семьи называют 18% опрошенных.

Финансовые конфликты всё чаще возникают в семьях с устойчивым материальным положением. Поводом становятся не отсутствие денег, а различия в подходах к расходам, кредитам, накоплениям, инвестициям или крупным покупкам.

На практике это сводится к простой вещи: закрывать такие зазоры лучше заранее и вместе, а не выяснять постфактум, кто чем воспользовался. Брачный договор фиксирует правила игры ещё до того, как подобный зазор вообще успевает появиться. Выбор модели бюджета — общего, раздельного или смешанного — по сути и есть решение, кто эту позицию займёт. Финансовая измена, как правило, не поломка этой системы, а её предсказуемый результат — там, где зазор уже возник, а разговора о нём так и не случилось.

Смена партнёра способна влиять не только на наши эмоции и привычки, но и на естественный запах. О том, почему при измене или начале новых отношений тело может начать пахнуть иначе — в материале Life.ru.