Запах предательства: Биохимик объяснил, как измена влияет на аромат тела

Смена партнёра способна влиять не только на наши эмоции и привычки, но и на естественный запах. О том, почему при измене или начале новых отношений тело может начать пахнуть иначе, в беседе с Life.ru рассказал биохимик Александр Карасёв. По его словам, на это есть несколько причин:

1. Изменение микробиома кожи и влагалища

Естественный запах человека формируется не самим потом, а бактериями, которые его расщепляют. При тесном физическом контакте и сексе происходит обмен кожной и вагинальной микрофлорой с новым партнёром. Появление новых бактерий временно меняет бактериальный ландшафт вашего тела, что приводит к изменению интенсивности и оттенка индивидуального запаха.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Скрытые половые инфекции могут не проявляться, а партнёр будет ярким индикатором. Меняется запах, появляется сыпь, зуд. В таком случае необходимо обращаться к врачу — своё здоровье важнее всего.

2. Главный комплекс гистосовместимости (MHC/HLA)

Исследования доказывают, что людей привлекает запах партнёров с противоположным набором генов гистосовметимости. При смене вы переключаетесь на другой генетический профиль. Если гены нового партнёра вам подходят, его запах будет казаться приятным («родным»), а ваш собственный запах на контрасте с ним может восприниматься вами иначе. Если вы подсознательно чувствуете «чужой» или неприятный запах, это может указывать на генетическую несовместимость или скорый разрыв.

3. Гормональный всплеск

Начало новых отношений — это сильный биохимический стресс для организма. Происходит выброс дофамина, адреналина и кортизола. Стресс и возбуждение активируют апокриновые потовые железы (в подмышках и паховой зоне). Пот из этих желез богат белками и жирами, которые бактерии расщепляют гораздо активнее, делая запах тела более резким и мускусным.

4. Психологическое восприятие и привязанность

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Исследования показывают, что наше восприятие запахов сильно зависит от эмоционального фона и типа привязанности. Запах любимого человека снижает уровень тревоги. При расставании или смене партнёра исчезновение привычного «сигнала безопасности» меняет психоэмоциональное состояние, что может искажать то, как человек ощущает себя и окружающих.

5. Косвенные бытовые факторы

Смена партнёра часто влечёт за собой изменение образа жизни: другой рацион питания (диета партнёра влияет на состав пота). Использование бытовой химии партнёра (порошок для стирки, мыло, парфюм), которая смешивается с вашим естественным запахом.

Когда стоит насторожиться?

Бить тревогу стоит, если запах тела изменился резко, стал неприятным (например, «рыбным», кислым или гнилостным), это может быть признаком инфекций, передающихся половым путём (ИППП), или бактериального вагиноза, возникшего из-за адаптации к микрофлоре нового партнёра.

Кстати, ранее Life.ru писал, что каждый третий россиянин считает флирт в отношениях не изменой, а вполне себе нормой. Основная «арена» для знакомств — улицы и парки (34%), за ними следуют бары и вечеринки (26%) и работа или учёба (18%). При этом онлайн-общение тоже популярно: 29% активнее знакомятся в соцсетях весной, а 55% отмечают рост онлайн-флирта в целом.