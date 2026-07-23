Министр образования Великобритании соврала о своей учёбе в Оксфорде

Новый министр образования Люси Пауэлл заявила, что была единственной ученицей своего выпуска из манчестерского колледжа Ксавериан, поступившей в Оксфорд в 1993 году, однако бывшие учащиеся учебного заведения утверждают, что вместе с ней университет приняли и других выпускников, сообщает Financial Times.

Спор возник после интервью Пауэлл, которое она дала BBC во время борьбы за пост заместителя лидера Лейбористской партии. Рассказывая о своём опыте в Оксфорде, она говорила, что среди примерно двух тысяч учащихся колледжа именно ей одной удалось получить место в этом университете.

Бывшие ученики государственного колледжа Ксавериан сообщили Financial Times, что это утверждение не соответствует их воспоминаниям о выпуске. Один из них заявил, что как минимум три человека из той же группы также поступили в Оксфорд. Ещё один выпускник начал обучение после годового перерыва. Колледж готовил студентов к поступлению в ведущие университеты страны и проводил пробные собеседования для тех, кто собирался подавать документы в Оксфорд или Кембридж.

Представители министра заявили, что её слова были связаны не с подсчётом выпускников, а с личным восприятием ситуации. Пауэлл вспоминала, что после государственной школы на севере Англии чувствовала себя чужой среди студентов Оксфорда и не ощущала, что у неё был кто-то с похожим опытом. При этом в окружении министра утверждают, что спустя более 30 лет она может не помнить всех выпускников своего большого колледжа, поступивших в Оксфорд одновременно с ней.

Сам «Ксавериан» не смог подтвердить или опровергнуть эти данные: у колледжа не сохранилось информации о поступлении его выпускников в университеты в 1990-е годы. Учебное заведение при этом отмечает, что за свою историю многие его ученики продолжали образование в Оксфорде и Кембридже.

Случай привлёк внимание из-за продолжающихся споров о доступности британских престижных университетов для студентов из обычных государственных школ. Оксфорд и Кембридж ранее критиковали за высокую долю учащихся из частного сектора и более обеспеченных регионов страны. Пауэлл представляет Манчестер-Централ в Палате общин и считается близкой политической союзницей Энди Бёрнэма. После назначения его премьер-министром она получила должность министра образования.

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