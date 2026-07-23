Песков сообщил, что Путин 27 июля встретится с депутатами

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с депутатами 27 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Да, это так», — подтвердил представитель Кремля.

Ожидается, что участники встречи обсудят итоги работы восьмого созыва Государственной думы. Другие темы возможной беседы пока не раскрываются.

Депутаты нынешнего созыва завершают работу. На 27 июля запланировано последнее пленарное заседание весенней сессии и всего восьмого созыва. Выборы нового состава Государственной думы пройдут в сентябре.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты российских регионов. Президент отметил, что в первом полугодии консолидированные бюджеты субъектов Федерации исполнили с дефицитом. Аналогичная ситуация сложилась за тот же период прошлого года. Глава государства потребовал обеспечить финансирование региональных и муниципальных бюджетов. Эти средства должны помочь властям выполнить социальные обязательства и продолжить программы развития.