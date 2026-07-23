Плавали, а не ходили в море: Двое австралийцев пересекли пролив на туалете

Австралийцы Алекс Крейг и Пол Грэм решили не тратиться на дорогую перевозку уличного туалета и придумали собственный способ доставки — построили плавучий домик с унитазом, поставили на него двигатель и отправились через море. Путешествие было опубликовано на YouTube-канале «моряков».

Австралийцы пересекли пролив на туалете. Видео © YouTube / Mr boat ramp

Конструкция выглядела как обычный деревянный туалетный домик, но вместо фундамента получила корпус для плавания и двигатель Johnson. Кроме того, на борту предусмотрели место для приготовления еды — во время путешествия мужчины устроили настоящий пикник в море. Причиной необычной идеи стала стоимость перевозки. Крейгу требовался туалет для участка на острове, однако готовые мобильные варианты оказались слишком дорогими. Тогда друзья решили сделать всё своими руками и заодно проверить, сможет ли их самодельное судно пройти морской маршрут.

«Портативные туалеты стоили слишком дорого, поэтому мы просто сделали свой», — рассказал Грэм радиостанции 891 ABC Adelaide.

По его словам, друзья хотели именно старомодный туалетный домик в ретро-стиле, поэтому добавили мотор и решили проверить, сможет ли конструкция преодолеть морской путь. В мае 2025 года они отправились от мыса Джервис и взяли курс на Пеннешо на острове Кенгуру. Переход через пролив Бэкстейрс-Пассаж занял около четырёх часов — значительно дольше обычной поездки на пароме, которая занимает 45 минут.

Перед выходом в море Крейг и Грэм дождались подходящих условий. Они выбрали день с небольшим ветром и спокойной водой, поскольку хорошо понимали, что этот участок может быть опасным. По словам друзей, несмотря на комичный вид их «лодки», к подготовке они отнеслись серьёзно. Во время плавания австралийцы не ограничились самим переходом: прямо на самодельном судне они приготовили еду — в меню были рёбра и колбаски.

Кадры необычного путешествия появились в интернете спустя год после экспедиции. На опубликованном видео видно, как конструкция с туалетным домиком пересекает пролив и прибывает в бухту Кристмас-Коув на острове Кенгуру.

Тем временем на Мальдивах 15-летняя британская школьница трагически погибла во время школьной экскурсии на Мальдивах. Девочка нырнула с маской и трубкой и её задел винт моторной лодки. Несмотря на попытки других учеников и сотрудников спасти ребёнка, она скончалась в медицинском центре на острове Дхигура. Семья погибшей требует компенсации, а также пересмотра правил безопасности на подобных экскурсиях для детей.