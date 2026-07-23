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23 июля, 01:29

Не всё мясо, что «тушёнка»: Эксперт разложил по полочкам уловки маркетологов и технологов

Эксперт Анфиногенов: В «тушёнке говяжьей» основу состава занимают субпродукты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Еда индустриальная, многокомпонентная, где ингредиентов больше трёх — поле деятельности пищевых технологов, которым собственники ставят задачу минимизировать стоимость продукта, заменив полезное на вредное. По итогу — прибыль больше, пользы меньше. Об этом Life.ru рассказал независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

В ход идут современные способы, которые не совсем сельскохозяйственные, а скорее подарены цивилизацией. То есть люди в белых халатах помогают технологам. Начиная с пальмового масла и заканчивая соей, заменой мяса на какие-нибудь жилы и кожу. В общем, всё что угодно. Но это очень сильно зависит от ценового сегмента.

Александр Анфиногенов

Независимый эксперт FMCG рынка

В ход идут современные способы, которые не совсем сельскохозяйственные, а скорее подарены цивилизацией. То есть люди в белых халатах помогают технологам. Начиная с пальмового масла и заканчивая соей, заменой мяса на какие-нибудь жилы и кожу. В общем, всё что угодно. Но это очень сильно зависит от ценового сегмента.
В ход идут современные способы, которые не совсем сельскохозяйственные, а скорее подарены цивилизацией. То есть люди в белых халатах помогают технологам. Начиная с пальмового масла и заканчивая соей, заменой мяса на какие-нибудь жилы и кожу. В общем, всё что угодно. Но это очень сильно зависит от ценового сегмента.

По словам специалиста, в низком ценовом сегменте больше возможности «порезвиться». Например, «говядина тушёная» и «свинина тушёная» состоят из мяса, бульона и специй. Однако предприятия могут выпускать по собственным техническим условиям «тушёнку говяжью», где большую часть состава занимают субпродукты.

«А вот яйцо куриное, например, полезное, потому что в него невозможно ничего добавить. Это уникальная история, прямо уже упакованный продукт. Можно его всмятку, можно вкрутую, можно яичницу», — пояснил эксперт.

Анфиногенов отметил, что на полках есть как полезные, так и неполезные продукты. Если в советские времена государство заботилось о здоровье строителей коммунизма, то сегодня, с 90-х годов, здоровьем занимается каждый сам по себе. Значит, нужно потратить время на то, чтобы почитать состав.

«Здесь, конечно, происходят странные истории: люди готовы тратить время на то, чтобы изучить возможности нового смартфона или разобраться со стиральной машинкой, но абсолютно безответственно подходят к тому, что едят. А это, на самом деле, как спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — отмечает собеседник Life.ru.

Усилители вкуса, по словам специалиста, не так страшны. Глутамат натрия не накапливается в организме и используется в азиатской кухне с незапамятных времён. С пальмовым маслом ситуация сложнее. У пальмового масла как у любого другого есть лёгкая фракция, которая вполне съедобна и у некоторых видов пальм даже приносит пользу. А есть пальмовое масло низкой фракции, тяжёлое, которое достаточно парафинообразное. Для того чтобы это масло растопить, нужна температура выше, чем температура человеческого тела.

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Ранее экономист Леонид Холод связал снижение цен на свинину с падением покупательской активности и избытком продукции. Он советовал без ажиотажа покупать гречку и рис. Картофель подешевел на 21%. Эксперт также рекомендовал обратить внимание на капусту, свёклу, морковь, лук и другие сезонные овощи.

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Екатерина Хмелева
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