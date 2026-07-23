Три танкера пытались пройти Ормузский пролив, на одном из них произошёл взрыв

На нефтяном танкере произошли взрыв и пожар при попытке трёх судов пройти через Ормузский пролив без согласования с Тегераном. Два других танкера изменили курс. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.

«Три нефтяных танкера <…> намеревались пройти по заминированному маршруту через Ормузский пролив. После взрыва и сильного пожара на одном из них, два других на полном ходу развернулись и отступили», — говорится в заявлении КСИР, которое привела государственная телерадиокомпания Ирана.

В КСИР заявили, что Иран контролирует Ормузский пролив. По утверждению корпуса, суда не смогут входить в пролив и покидать его без согласования с исламской республикой.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы США начали новую серию ударов по военным объектам на территории Ирана. Атаки стартовали 23 июля в 00:30 мск. Центральное командование ВС США заявило, что операцию проводят по приказу верховного главнокомандующего. Список поражённых объектов и сведения о последствиях ударов командование не раскрыло.