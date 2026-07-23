Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 5398

В Венесуэле продолжают подсчитывать последствия мощного землетрясения. По последним данным, число погибших увеличилось до 5398. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Он же уточнил, что ранения и травмы получили 16 740 человек. Ещё 6462 жителя удалось вывести из наиболее пострадавших районов. Кроме того, повреждения зафиксированы у 856 зданий, а 190 строений оказались полностью разрушены. Для людей, оставшихся без крова, открыли 107 временных лагерей — сейчас там размещены более 23 тыс. человек.

По словам властей, помощь уже получили свыше 128 тыс. семей. К спасательным и восстановительным работам подключены почти 31 тыс. сотрудников, более 31 тыс. добровольцев и 2278 специалистов из других стран. После основного удара в регионе зафиксировали 1463 повторных толчка. Пострадавшим передали почти 11 тыс. тонн продуктов и более 44,5 млн литров воды. Работы на месте бедствия продолжаются.

А ранее сейсмологи зарегистрировали толчок под водой магнитудой 5,5. Он произошёл в Тихом океане рядом с восточным побережьем Камчатки. Эпицентр толчка находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага достигала примерно 67,7 километра.