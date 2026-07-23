Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4 км

На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч. Очередной выброс пепла поднялся примерно на 4 тыс. метров над уровнем моря, после чего облако распространилось в восточном направлении на расстояние около 22 км. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).









Активность вулкана остаётся эксплозивно-экструзивной — она сопровождается мощными выбросами газа и пара. В северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы. Высоту пеплового шлейфа специалисты определили по спутниковым данным Himawari-9. Облако двигалось на восток по азимуту 84 градуса.

Для авиации действует оранжевый уровень опасности. Отмечается, что в любой момент возможны более сильные выбросы с подъёмом пепла до 12 км над уровнем моря, что может представлять угрозу для международных и низколетящих воздушных судов.

А ранее губернатор Камчатки заявил, что в течение ближайших пяти–десяти лет регион рассчитывает увеличить долю геотермальной энергии примерно до 40–42%. Сейчас возобновляемые источники обеспечивают примерно треть энергоснабжения края. Губернатор образно сравнил долю зелёной энергии в регионе, сказав, что каждая третья лампочка на Камчатке горит благодаря ей. Полностью перейти на геотермальную генерацию не получится. Населённые пункты слишком удалены друг от друга, а подходящие природные источники находятся в отдельных местах.