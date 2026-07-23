В Иркутске задержали 17-летнего юношу, переехавшего человека в центре города

Утром 19 июля в центре Иркутска произошёл конфликт между группой молодых людей, который закончился наездом автомобиля на одного из участников драки. Подозреваемого водителя удалось установить — им оказался 17-летний местный житель.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МУ МВД России «Иркутское» установили и доставили в отдел полиции подозреваемого в наезде на человека. Им оказался 17-летний местный житель, который, по предварительным данным, без ведома отца взял его автомобиль и совершил поездку по центральным улицам города», — говорится в заявлении регионального МВД.

Установлено, что в разгар конфликта автомобиль Toyota Hilux переехал одного из молодых людей, после чего водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшему, 19-летнему юноше, понадобилась медицинская помощь. Личность водителя удалось установить после появления в интернете записей с места происшествия. Полицейские изучили опубликованные очевидцами кадры, определили автомобиль и вышли на предполагаемого участника инцидента.

Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали следователям. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого и свидетелей, выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают степень тяжести вреда, причинённого пострадавшему. Решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Ранее в иркутском Черемхово пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, водитель Lada Granta потерял контроль над автомобилем, выехал за пределы дороги, столкнулся с дорожным ограждением и врезался в опору линий электропередачи. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира, возраст которых варьируется от 20 до 26 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Экспертиза выявила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.