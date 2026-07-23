Мать с трёхлетним сыном погибла в лобовом ДТП под Иркутском

Женщина и её трёхлетний сын погибли при лобовом столкновении с грузовиком на трассе Р-258 «Байкал». Авария произошла возле посёлка Новоснежная в Слюдянском районе Иркутской области. Об этом сообщили региональная Госавтоинспекция и прокуратура.

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Байкал». Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

ДТП произошло 22 июля около 17:20 на 170-м километре трассы. По предварительным данным, 35-летняя водитель автомобиля «Тойота Виста» ехала со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ. Женщина пересекла сплошную линию и выехала на встречную полосу. Там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Мицубиси Фусо».

Водитель легкового автомобиля и её ребёнок скончались до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция первоначально сообщила о госпитализации водителя грузовика. Прокуратура позднее уточнила, что мужчина не пострадал.





Сотрудники полиции установили, что 2 июля женщину привлекали к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Данных о её состоянии в момент аварии ведомства не приводят. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности гибель двух или более человек. Прокуратура контролирует расследование и проверит законность процессуальных решений.

Ранее в Иркутске задержали 17-летнего подростка после наезда на человека в центре города. По данным полиции, юноша без разрешения взял автомобиль «Тойота Хайлюкс», принадлежавший его отцу. Во время конфликта между молодыми людьми машина переехала 19-летнего участника драки, после чего водитель покинул место происшествия. Полицейские установили его личность по опубликованным в интернете видеозаписям. Следователи возбудили дело о покушении на убийство и начали решать вопрос о мере пресечения.