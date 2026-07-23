Глава евродипломатии Кая Каллас заговорила о «российской угрозе» из-за разочарования решением США не выделять Украине новый пакет военной помощи. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«После того как 400 миллионов останутся в бюджете США, а не поедут на Украину, ей (Каллас — прим. Life.ru) остаётся только поныть из-за российской угрозы. Возможно, так ей перепадёт что-нибудь», — сказал он.

Он также отметил, что Каллас, по его мнению, не приняла во внимание изменение внешнеполитических приоритетов США. Вашингтон сейчас сосредоточен на затяжном противостоянии с Ираном, поэтому украинский вопрос отошел для него на второй план. Как минимум в текущем году 400 миллионов долларов не будут направлены Украине. По его словам, Евросоюзу пора перестать рассчитывать на эти средства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвавшей Россию экзистенциальной угрозой для Европы. Дипломат заявила, что подобные страхи поддаются лечению.